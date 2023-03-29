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MLB／天使大物捕手歐霍普開幕戰搭檔大谷 主帥：他有哭出來

聯合新聞網／ 綜合報導
歐霍普。 法新社
歐霍普。 法新社

天使頂級新秀歐霍普（Logan O'Hoppe）確定成為隊史最年輕開幕戰捕手，他將在31日與大谷翔平搭檔對抗運動家隊，歐霍普在得知此消息後，留下眼淚。

歐霍普回顧事發經過，「總教練尼文（Phil Nevin）走進休息室，叫我帶著手機去找他。他突然問我爸過得如何，還叫我打電話。當下我就知道有好事發生了。」

總教練尼文則爆料，「我在他父母前告知他，將擔任開幕戰先發捕手，這是一個很酷的時刻，他們很快就哭出來了。」歐霍普也坦承：「我們家都很愛哭，他們絕對也有哭出來。」

歐霍普將以23歲又49天的年紀，成為天使隊史最年輕的開幕戰捕手。此前隊史最年輕紀錄是1962年的羅傑斯（Buck Rogers），他當時的年紀是23歲又237天。

去年球季歐霍普多半待在小聯盟2A，季末跳過3A短暫待在大聯盟。去年在2A繳出打擊率2成76，敲出26轟、78分打點，今年開季前被大聯盟官網評選為百大新秀第53名，是天使農場頭號新秀。

他在春訓打擊率2成81，給尼文留下深刻印象，「他整個休賽季都在努力訓練，為了得到這個位置，他拿到了。」

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