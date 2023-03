MLB／去年才站穩先發 前張育成勁敵7年長約留守護者

雖然去年才首次站穩球隊先發,守護者隊內野手吉曼尼茲(Andres Gimenez)日前和球隊簽下一筆七年1.065億延長合約,成為球隊長期規劃的一份子。

吉曼尼茲的生涯是從大都會隊起步,他在2015年以國際自由球員身分加盟球隊,並於2020年迎來MLB首秀,季末位列國聯新人王排行第七名,隨即在林多(Francisco Lindor)交易案中被送往克里夫蘭。

吉曼尼茲在去年破繭成蝶,於146場比賽中敲出17發全壘打,打擊率從前年的0.218大幅上升至0.297,也入選生涯首次明星賽,並在美聯MVP排行第六名,且他在防守端同樣備受肯定,收下首座二壘金手套獎。攻守兩端的表現,也讓守護者決定提前綁住這位潛力新秀,奉上了七年1.065億美元合約,最後一年為球隊選項。

值得一提的是,「國防部長」張育成去年開季仍為守護者效力時,吉曼尼茲就是他在內野防區的競爭對手之一。可惜張育成最終未能延續春訓手感,離開克里夫蘭後浪跡各隊,而吉曼尼茲則自此卡住守護者一席內野。

