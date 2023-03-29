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MLB／去年才站穩先發 前張育成勁敵7年長約留守護者

聯合新聞網／ 綜合報導
吉曼尼茲過去曾是張育成競爭對手。 路透社
吉曼尼茲過去曾是張育成競爭對手。 路透社

雖然去年才首次站穩球隊先發，守護者隊內野手吉曼尼茲（Andres Gimenez）日前和球隊簽下一筆七年1.065億延長合約，成為球隊長期規劃的一份子。

吉曼尼茲的生涯是從大都會隊起步，他在2015年以國際自由球員身分加盟球隊，並於2020年迎來MLB首秀，季末位列國聯新人王排行第七名，隨即在林多（Francisco Lindor）交易案中被送往克里夫蘭。

吉曼尼茲在去年破繭成蝶，於146場比賽中敲出17發全壘打，打擊率從前年的0.218大幅上升至0.297，也入選生涯首次明星賽，並在美聯MVP排行第六名，且他在防守端同樣備受肯定，收下首座二壘金手套獎。攻守兩端的表現，也讓守護者決定提前綁住這位潛力新秀，奉上了七年1.065億美元合約，最後一年為球隊選項。

值得一提的是，「國防部長」張育成去年開季仍為守護者效力時，吉曼尼茲就是他在內野防區的競爭對手之一。可惜張育成最終未能延續春訓手感，離開克里夫蘭後浪跡各隊，而吉曼尼茲則自此卡住守護者一席內野。

MLB 張育成 守護者

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