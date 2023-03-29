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MLB／紅襪31日開幕戰 張育成抵波士頓發文：愛你們多多

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成發文向球迷喊話。 截圖自張育成FB
張育成發文向球迷喊話。 截圖自張育成FB

張育成經典賽打出好成績，吸引許多球迷關注，紅襪球團前天也確定將他放進開季名單中。他在春訓最後2場熱身賽皆有安打表現，今天發文向球迷提醒本季賽程，也秀出用了將近10年的行李箱。

張育成寫道：「今年的春訓在今天告一個段落，剛剛與球隊一起回到Boston啦。明天休息一天，即將迎接新賽季，賽季很長，起起落落一定有，希望大家不管我狀況好壞都可以以鼓勵代替責備，愛你們多多。」

「這兩咖行李箱從我第一年被簽來美國一直使用到現在，快10年了，真的很厲害。」

張育成熱身賽總計出賽2場，6打數擊出2支安打，包括1支二壘安打，貢獻1分打點。紅襪開幕戰時間為台北時間3月31日凌晨2點10分，主場面對金鶯。

張育成

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