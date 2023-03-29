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MLB／美媒估大谷翔平包辦MVP、塞揚 天使季後賽機率18%

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

剛打完經典賽冠軍戰的大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）都急著體驗季後賽氛圍，不過根據ESPN預測，天使隊今年球季進軍季後賽機率僅18%，戰力預測排第15名，看好度最高的是太空人隊。

ESPN邀請杜利多（Bradford Doolittle）、岡薩雷茲（Alden Gonzalez）、舒恩菲爾德（David Schoenfield）三名專家進行戰力預測，並由杜利多根據「Fangraphs」對球員預測的Steamer數據進行奪冠率預測。

杜利多去年底預測戰力榜第一名是大都會隊，不過到如今開季前，由太空人衝上第一，預測季後賽機會78%，賽季92勝70敗，另外有8.2%機率拿下世界大賽冠軍。

大都會則滑落到第6名，其中一個原因是當家終結者狄亞茲（Edwin Diaz）因參加經典賽受傷，本季幾乎提前報銷，不過還是有著71%進軍季後賽的看好度，預測能拿下90勝72敗。

另外前五名從太空人隊起，依序是教士隊（季後賽機率81％）、勇士隊（季後賽機率85％）、洋基隊（季後賽機率88％）、道奇隊（季後賽機率75％）。

大谷所屬的天使排在中段，被預測例行賽79勝83敗，有18%機率進入季後賽、世界大賽封王僅0.7%的機會，杜利多指出，在全員健康的前提下，天使隊陣容比去年更好，先發投手深度夠、野手也具有調度彈性，不過談到牛棚則與帶保留「嗯，陣容的其他部分都很好」。

舒恩菲爾德則大膽預測，大谷有可能包辦MVP及塞揚獎，他指出，大谷曾在塞揚獎票選排到第四，去年投了166局，只比塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）少了9局，所以如果天使打進季後賽，加上大谷能投到175到180局，真的有機會拿下塞揚獎。

塞揚獎 天使 大都會

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