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MLB／搞怪！報復主審判決 洋基投手怪異動作出手打者笑了

聯合新聞網／ 綜合報導
柯特斯為洋基主力先發左投。 路透社
柯特斯為洋基主力先發左投。 路透社

以多變姿勢聞名的洋基隊左投柯特斯（Nestor Cortes）今天再出奇招，接連以時間極短以及超長的投球伺候打者，收到奇效。

柯特斯於今日熱身賽掛帥先發對上國民隊，他於三局上面對卡德拉里歐（Jeimer Candelario）時，趁著他尚在準備時即開啟投球，柯特斯揮臂時卡德拉里歐甚至還在看著地板，回過神後才匆忙地將球打向界外。最後，這球被主審判定為突襲投球，自動計壞球一顆。

或許早有計畫，也可能是「報復」主審判決，柯特斯在下球出手時並未順暢地完成動作，而是於抬腳後愜意的往中外野方向看去，並隨意甩掉右腳，過了一段時間後才將球投出。或許是節奏太過古怪，卡德拉里歐並未掌握這顆約149公里的速球，在這之後也因滾地球出局。

事實上，柯特斯本就擅長透過節奏擾亂對手，過去他不僅曾在明星賽模仿奎托（Johnny Cueto）的「搖擺投球」，也曾用本日面對卡德拉里歐的超長投球伺候大谷翔平，可說是既奎托之後最千奇百怪的投手。

柯特斯為洋基重要輪值，上季繳出12勝4敗、防禦率2.44的成績；目前在春訓則為0勝2敗、防禦率4.76。

MLB 洋基 國民

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