MLB／搞怪！報復主審判決 洋基投手怪異動作出手打者笑了

以多變姿勢聞名的洋基隊左投柯特斯(Nestor Cortes)今天再出奇招,接連以時間極短以及超長的投球伺候打者,收到奇效。

柯特斯於今日熱身賽掛帥先發對上國民隊,他於三局上面對卡德拉里歐(Jeimer Candelario)時,趁著他尚在準備時即開啟投球,柯特斯揮臂時卡德拉里歐甚至還在看著地板,回過神後才匆忙地將球打向界外。最後,這球被主審判定為突襲投球,自動計壞球一顆。

或許早有計畫,也可能是「報復」主審判決,柯特斯在下球出手時並未順暢地完成動作,而是於抬腳後愜意的往中外野方向看去,並隨意甩掉右腳,過了一段時間後才將球投出。或許是節奏太過古怪,卡德拉里歐並未掌握這顆約149公里的速球,在這之後也因滾地球出局。

事實上,柯特斯本就擅長透過節奏擾亂對手,過去他不僅曾在明星賽模仿奎托(Johnny Cueto)的「搖擺投球」,也曾用本日面對卡德拉里歐的超長投球伺候大谷翔平,可說是既奎托之後最千奇百怪的投手。

柯特斯為洋基重要輪值,上季繳出12勝4敗、防禦率2.44的成績;目前在春訓則為0勝2敗、防禦率4.76。

Nestor Cortes getting called for a quick pitch...



And then the next pitch was like:



Suck it--here's an Extra-Long Pitch. 😂 pic.twitter.com/D6ngTLSS6n