MLB／大谷還沒簽延長合約？天使總管：我們愛翔平

大聯盟熱身賽到今天為止，正式賽季後天開打，然而大谷翔平似乎還沒與天使隊完成延長合約，季後成為自由球員的可能性增高，總管梅納西（Perry Minasian）直呼：「我們愛翔平。」

大谷翔平去年季後以一年3000萬美元與天使隊完成續約，不過今年球季後就可取得自由球員資格，大谷經紀人巴勒羅（Nez Balelo）曾表示，球季中要完成延長合約的可能性很低。

不過2月中旬也可以看到巴勒羅與梅納西聊得有說有笑，是否有可能完成延長合約？梅納西表示，對於合約狀況不便多談，能說的是「我們愛翔平」，至於季後大谷是否會成為自由球員，「我們要擔心的是現在的事，對於未來就交給時間」。

大谷翔平2021年拿下年度MVP，去年球季15勝、34轟外加投打都達規定局數、打席數的史上第一人紀錄，梅納西也希望大谷能夠繼續當大谷，「我們希望他能夠每天上場、表現得比任何人都好，這是他過去幾年所做的，我想不會有改變。」

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