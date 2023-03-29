快訊

前立委羅志明涉共諜 認了陸方點名拉攏呂秀蓮！因一理由未得逞

國中生便服日穿短褲、短裙挨罵 學校主任還酸「礙眼」

疑涉沙鹿豪宅違建…顏寬恒夫妻遭檢調搜索 各以1000萬、500萬交保

MLB／大谷還沒簽延長合約？天使總管：我們愛翔平

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

大聯盟熱身賽到今天為止，正式賽季後天開打，然而大谷翔平似乎還沒與天使隊完成延長合約，季後成為自由球員的可能性增高，總管梅納西（Perry Minasian）直呼：「我們愛翔平。」

大谷翔平去年季後以一年3000萬美元與天使隊完成續約，不過今年球季後就可取得自由球員資格，大谷經紀人巴勒羅（Nez Balelo）曾表示，球季中要完成延長合約的可能性很低。

不過2月中旬也可以看到巴勒羅與梅納西聊得有說有笑，是否有可能完成延長合約？梅納西表示，對於合約狀況不便多談，能說的是「我們愛翔平」，至於季後大谷是否會成為自由球員，「我們要擔心的是現在的事，對於未來就交給時間」。

大谷翔平2021年拿下年度MVP，去年球季15勝、34轟外加投打都達規定局數、打席數的史上第一人紀錄，梅納西也希望大谷能夠繼續當大谷，「我們希望他能夠每天上場、表現得比任何人都好，這是他過去幾年所做的，我想不會有改變。」

大谷翔平 自由球員 天使

延伸閱讀

經典賽／谷鱒對決起源大谷那通電話 天使總管：想再看10次

找到了！大谷翔平送這款原味手表 揪努特巴爾再披日本隊戰袍

MLB／大谷翔平年收近20億破紀錄 眾球星看不到車尾燈

經典賽／大谷奪冠感言提「台灣、南韓」 韓媒曝圈粉大眾關鍵

相關新聞

MLB／大谷還沒簽延長合約？天使總管：我們愛翔平

大聯盟熱身賽到今天為止，正式賽季後天開打，然而大谷翔平似乎還沒與天使隊完成延長合約，季後成為自由球員的可能性增高，總管梅...

MLB／大谷翔平年收19.7億 創大聯盟紀錄

場上身價還沒攻頂，天使隊日籍球星大谷翔平先靠場外代言，成為今年最會賺的大聯盟球星，美國商業雜誌「富比世」昨天公布年度收入...

MLB／張育成拚大聯盟開季 春訓熱身賽連兩戰有安打

旅美棒球好手張育成帶著經典賽火燙手感投入大聯盟春訓，身披波士頓紅襪戰袍的他熱身賽最後兩戰都有安打，今天還打回一分，為擠進...

MLB／小熊何納獲3年3500萬美元續約 新賽季將轉戰二壘

小熊隊休賽季開出7年1.77億美元的合約，簽下游擊手史旺森（Dansby Swanson），原先的主戰游擊手何納（Nico Hoerner）將轉戰二壘，今天雙方也簽下3年3500萬美元的延長合約。

MLB／「台灣浪人MLB生存記」 韓媒報導張育成進開季名單

旅美好手張育成在經典賽大放異彩，昨天確定進入紅襪隊開季名單，韓媒《OSEN》也關注這項消息，直呼張育成的大聯盟生涯非常戲劇性。 該報導以「四度遭釋出、經典賽全明星、開幕戰名單，台灣浪人的MLB生存記

MLB／紅襪開季名單搶輸張育成！達爾貝克：欣然接受

紅襪隊昨天宣布將內野手達爾貝克（Bobby Dalbec）下放3A，旅美好手張育成則確定留在開季26人名單。達爾貝克受訪時自認春訓打得並不差，已經做了所有能做的事，但他接受球團的決定。 達爾貝克

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦