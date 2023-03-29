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MLB／張育成拚大聯盟開季 春訓熱身賽連兩戰有安打

中央社／ 紐約28日專電
張育成確定進入紅襪開季名單。（路透）
張育成確定進入紅襪開季名單。（路透）

旅美棒球好手張育成帶著經典賽火燙手感投入大聯盟春訓，身披波士頓紅襪戰袍的他熱身賽最後兩戰都有安打，今天還打回一分，為擠進紅襪開季26人名單增添有利條件。

這場紅襪在佛羅里達州邁爾斯堡（Fort Myers）迎戰亞特蘭大勇士的熱身賽，張育成4局上接替先發的德佛斯（Rafael Devers）鎮守三壘，之後改守游擊，守備一如往常穩健。

打擊方面，5局下，紅襪3比6落後，張育成擊出游擊防區後方落點巧妙的安打，送回靠投手犯規進占三壘的隊友，春訓熱身賽首分打點出爐。張育成後續兩打席都遭三振，未能推進壘上跑者。

張育成因代表台灣參加第5屆世界棒球經典賽（WBC）及簽證問題延宕，大聯盟春訓熱身賽只出賽2場，6打數擊出2支安打，包括1支二壘安打，貢獻1分打點，整體攻擊指數（OPS，上壘率加長打率）0.833。

紅襪此役轟出3發全壘打，包括日籍好手吉田正尚春訓熱身賽首轟，仍以5比7敗給打擊火力更猛的勇士，以14勝14敗4和局結束春訓熱身賽程。

27歲的張育成上季先後效力克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒和紅襪隊，季後未獲紅襪續約。但紅襪內野大將史托瑞（Trevor Story）年初開刀治療右肘後預計長期缺陣，1月轉戰紅襪的孟德西（Adalberto Mondesi）上季左膝重傷後持續復健，促使紅襪2月中以大聯盟合約簽回張育成，增加內野防守深度。

張育成3月稍早在台灣參加經典賽時火力全開，16打數擊出7支安打，包括2發全壘打，榮獲預賽A組最有價值球員（MVP）、賽事最佳陣容一壘手，博得「國防部長」等稱號。

張育成23日返美投入春訓，熱身賽一場未打，紅襪就宣布將內野手達爾貝克（Bobby Dalbec）下放小聯盟3A。張育成在春訓熱身賽最後兩戰都有安打，以內野工具人之姿擠進開季26人名單幾成定局。

紅襪預定明天公布開季名單，30日大聯盟開幕日在主場迎戰巴爾的摩金鶯。

張育成有望連4年擠進大聯盟開季名單，但能否連3季開幕戰先發，仍待觀察。紅襪開季預計由赫南德茲（Enrique Hernandez）鎮守游擊，2020年曾與張育成短暫同隊的阿洛尤（Christian Arroyo）春訓熱身賽打擊狀態不錯，是先發二壘手熱門人選。

張育成

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