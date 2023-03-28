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MLB／小熊何納獲3年3500萬美元續約 新賽季將轉戰二壘

聯合新聞網／ 綜合報導
何納。 法新社
何納。 法新社

小熊隊休賽季開出7年1.77億美元的合約，簽下游擊手史旺森（Dansby Swanson），原先的主戰游擊手何納（Nico Hoerner）將轉戰二壘，今天雙方也簽下3年3500萬美元的延長合約。

小熊在2018年選秀大會，以首輪第24順位選中何納。他2019年正式登上大聯盟，直到去年才獲得固定先發機會，總計481打數敲出135安，打擊率2成81，10轟、55分打點、20次盜壘成功。

據《ESPN》報導指出，這份合約涵蓋何納2年的仲裁年，前2年共1500萬美元，第3年為2000萬美元。他未來預計以29歲的年紀，首度進入自由球員市場。

儘管何納生涯主要鎮守游擊，但新賽季需轉戰二壘，他生涯在二壘防區出賽68場，守備率0.986。

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