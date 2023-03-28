MLB／「台灣浪人MLB生存記」 韓媒報導張育成進開季名單

旅美好手張育成在經典賽大放異彩，昨天確定進入紅襪隊開季名單，韓媒《OSEN》也關注這項消息，直呼張育成的大聯盟生涯非常戲劇性。

該報導以「四度遭釋出、經典賽全明星、開幕戰名單，台灣浪人的MLB生存記」為題，報導張育成將從大聯盟開季的消息。

內文指出張育成去年遭多次指定讓渡，先後效力守護者、海盜、光芒及紅襪，總計出賽69場，打擊率2成08，4轟、15打點。一度遭紅襪指定讓渡，但今年2月紅襪又開出1年80萬美元的大聯盟合約留人。

該文也提到張育成在備受輿論撻伐的情況下，決定參加經典賽，最終繳出打擊率4成38、2轟的成績單，獲選A組MVP，也是唯一首輪被淘汰、卻獲選分組MVP的選手。

經典賽結束後，張育成因簽證問題，25日才向紅襪隊報到，面對達爾貝克（Bobby Dalbec）的競爭，張育成能守內野4個位置的優勢，最終進入開季名單。《OSEN》寫道，「張育成一場熱身賽都沒打的情況下就進入名單，相當戲劇性。」

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