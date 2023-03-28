MLB／「台灣浪人MLB生存記」 韓媒報導張育成進開季名單
旅美好手張育成在經典賽大放異彩，昨天確定進入紅襪隊開季名單，韓媒《OSEN》也關注這項消息，直呼張育成的大聯盟生涯非常戲劇性。
該報導以「四度遭釋出、經典賽全明星、開幕戰名單，台灣浪人的MLB生存記」為題，報導張育成將從大聯盟開季的消息。
內文指出張育成去年遭多次指定讓渡，先後效力守護者、海盜、光芒及紅襪，總計出賽69場，打擊率2成08，4轟、15打點。一度遭紅襪指定讓渡，但今年2月紅襪又開出1年80萬美元的大聯盟合約留人。
該文也提到張育成在備受輿論撻伐的情況下，決定參加經典賽，最終繳出打擊率4成38、2轟的成績單，獲選A組MVP，也是唯一首輪被淘汰、卻獲選分組MVP的選手。
經典賽結束後，張育成因簽證問題，25日才向紅襪隊報到，面對達爾貝克（Bobby Dalbec）的競爭，張育成能守內野4個位置的優勢，最終進入開季名單。《OSEN》寫道，「張育成一場熱身賽都沒打的情況下就進入名單，相當戲劇性。」
2023 世界棒球經典賽
▪ 經典賽即時新聞
▪ 最新比分與完整賽程
▪ 預賽分組戰績表
▪ 經典賽專欄分析
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言