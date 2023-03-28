MLB／紅襪開季名單搶輸張育成！達爾貝克：欣然接受

紅襪隊昨天宣布將內野手達爾貝克（Bobby Dalbec）下放3A，旅美好手張育成則確定留在開季26人名單。達爾貝克受訪時自認春訓打得並不差，已經做了所有能做的事，但他接受球團的決定。

達爾貝克熱身賽出賽18場，總共51打數敲12安、2轟，6分打點，打擊率2成35，最終因游擊防區經驗不足，守備位置僅有一、三壘較穩固，被下放至3A。

談到自己的表現，達爾貝克說：「我覺得我打得不錯，不管是守備還是打擊。最後10幾個打數也許有些下滑，但我仍每天努力打出好表現。我做了自己能做的事，剩下的不取決於我。」

達爾貝克認為自己是大聯盟等級的球員：「我永遠不會懷疑這件事，我想盡全力幫球隊獲勝，如果這是我的角色，我會欣然接受。」

達爾貝克也正面看待被下放，認為能每天出賽是好事：「每天打球很有趣，我仍會帶著快樂的心情打每場球。」紅襪春訓嘗試讓達爾貝克守游擊，對此他表示：「守游擊的感覺很舒服，但有很多小細節，需要累積更多經驗。」

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