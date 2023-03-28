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MLB／對沖基金怎麼買？韋蘭德3年前就找過大都會老闆

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

韋蘭德Justin Verlander）去年季後轉投大都會隊，與球團老闆柯恩（Steve Cohen）的緣分，其實早在3年前就已結下，當時韋蘭德向他尋求對沖基金的投資建議，柯恩也大方應允。

現年66歲的柯恩有「對沖基金之王」稱號，他在2020年季中買下大都會，砸錢不手軟的建隊方式令各界眼界大開，去年季外的其中一筆補強就包括以2年8670萬美元合約簽下已經40歲的韋蘭德。

紐約時報的報導中提及柯恩結識韋蘭德的經過，早在2020年、柯恩尚未入主大都會時，就已經認識這位強投，「他想了解對沖基金投資，透過一位朋友牽線，當時我告訴他，沒問題啊！我來幫你。」

韋蘭德表示，他被柯恩的真誠打動，他以淺顯易懂的方式讓自己理解對沖基金投資，兩人自此保持聯絡，兩對夫妻也會一起相約吃飯。

柯恩在訪問中透露，也有其他大都會選手會向自己請教投資方法，「他們大部分薪水都滿不錯的，對吧？所以他們都很關心投資理財。」

韋蘭德 大都會 Justin Verlander

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