MLB／大谷翔平年收近20億破紀錄 眾球星看不到車尾燈

還沒在今年季後的自由球員市場上架，大谷翔平的身價已經先飆破紀錄，富比世公布今年大聯盟收入排名前10球星，大谷年薪3000萬美元，加上場外代言收入推估3500萬美元，扣稅及經紀公司抽成之前，今年帶財6500萬美元（約19.7億台幣），寫下MLB史上最高紀錄。

富比世指出，大谷在2021年的廣告代言收入約600萬美元，經歷大聯盟年度MVP賽季後，去年已成長到2000萬美元，而他在全球的知名度、聲量持續看漲，年初球具贊助品牌才剛從日本品牌轉換到美國波士頓起家的New Balance，目前手握13項代言，今年光是代言預計賺進3500萬美元。

人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。圖／New Balance提供

場外收入3500萬美元有多驚人？富比世指出，大谷以外的MLB最高場外收入為哈波（Bryce Harper）去年的650萬美元，接著是賈吉（Aaron Judge）的450萬美元，根本看不到大谷的車尾燈。

New Balance行銷長戴維斯（Chris Davis）看好大谷的廣告影響力，在棒球選手的身分之前，更是日本文化代表人物，「他或許是當代第一位、也會是唯一一位棒球選手，能為品牌帶來如此程度的影響力。」

大谷翔平為BOSS拍攝2023春夏形象廣告。（圖：BOSS提供）

大都會隊投手薛則（Max Scherzer）以5930萬美元在這份榜單排名第2，包括大都會付給他的年薪逾4000萬美元、國民隊的延遲付款1500萬美元，以及場外收入100萬美元。

賈吉的4450萬美元排名第3，包括年薪4000萬美元、場外收入450萬美元，接著是韋蘭德（Justin Verlander）4430萬美元、楚奧特（Ｍike Trout）3950萬美元。

Shohei Ohtani 大谷翔平 x DECORTÉ CM



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