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MLB／張育成春訓出賽不多仍進名單 紅襪記者點出關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成今天在春訓初登場。 路透
張育成今天在春訓初登場。 路透

旅美好手張育成確定進入紅襪隊開季名單，今天在熱身賽擔任先發二壘手打第9棒，3打數擊出一支二壘安打。《The Athletic》紅襪記者詹寧斯（Chad Jennings）也撰文分析紅襪將張育成放進名單裡的理由。

詹寧斯分析，球隊選擇下放達爾貝克（Bobby Dalbec），將張育成留在開季名單，主因是當初簽下張育成，就是希望一名有實績的內野手，來頂替動膝蓋手術的孟德西（Adalberto Mondesi）。

張育成參加經典賽加上簽證問題，延後報到時間，缺席大部分春訓。詹寧斯表示，張育成最後仍進名單是因為「紅襪不需要看太多比賽，就知道他能做什麼事」。

詹寧斯指出，張育成過去4季在內野4個位置的守備，都有平均之上的水準，身為工具人還具備速度，擊球也算紮實，相較達爾貝克，張育成更有經驗。他也提到張育成代表中華隊，在經典賽表現相當出色。

詹寧斯文末寫道，張育成去年共效力4支不同的球隊（守護者、海盜、光芒、紅襪），說明他的表現可吸引一些球隊的興趣，以填補空缺。不過他還沒好到足以長期待在一支球隊，對紅襪來說，他可能是孟德西歸隊前的替代人選。

張育成

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