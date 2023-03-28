MLB／張育成春訓熱身賽亮相 延續手感敲長打

旅美好手張育成投入美國職棒大聯盟春訓，今天首度披上波士頓紅襪戰袍打熱身賽，6局上擊出二壘安打，也是全隊首支安打，延續3月稍早代表台灣參加經典賽時的火燙手感。

張育成榮獲第5屆世界棒球經典賽（WBC）預賽A組最有價值球員（MVP）、賽事最佳陣容一壘手後，因簽證問題延後返美，美東時間23日才抵達紅襪訓練基地所在地佛羅里達州邁爾斯堡（Fort Myers），今天在紅襪春訓倒數第2場熱身賽先發上陣。

新賽季改披20號戰袍的張育成在這場紅襪對亞特蘭大勇士的熱身賽擔任先發第9棒，鎮守二壘。

張育成3局上首打席揮出中外野深遠飛球，遭接殺出局。6局上，他逮中一記正中直球，擊出左外野方向二壘安打，紅襪此役安打總算開張，但欠缺後續火力支援，最後形成殘壘。

8局上，張育成擊出三游方向強勁滾地球，靠對方漏接失誤上壘，隨後被換下，由隊友代跑。紅襪這半局靠觸身球擠回全場唯一分數，終場1比6不敵3度以全壘打取分的勇士。

27歲的張育成上季先後效力克里夫蘭守護者、匹茲堡海盜、坦帕灣光芒和紅襪隊，在紅襪僅待3週，季後未獲續約。但紅襪內野大將史托瑞（Trevor Story）右肘韌帶受傷，年初開刀治療後可能整季報銷，紅襪2月中以大聯盟合約簽回張育成，當時在台灣為經典賽備戰的張育成錯過紅襪開訓。

張育成在經典賽火力全開，出賽4場16打數擊出7支安打，包括2支二壘安打、2支全壘打，進帳8分打點，建功後的敬禮手勢掀起熱潮，一度因婉拒參賽而掀起風波的他博得「國防部長」等稱號。

今天賽前，紅襪宣布將內野手達爾貝克（BobbyDalbec）下放小聯盟3A，為張育成擠進開季26人名單開路。張育成已無下放選擇權，內野4個守備位置都能勝任；同齡的達爾貝克還有下放選擇權，以鎮守一、三壘為主，本季春訓多次守游擊，但尚不熟練。

張育成2019年季中登上大聯盟，紅襪如帶著他迎接新賽季，將是他連續第4年擠進大聯盟開季名單。

紅襪明天最後一場春訓熱身賽對手依舊是勇士，休兵一天後，預定3月30日大聯盟開幕日在主場迎戰巴爾的摩金鶯。前兩季張育成效力守護者期間，都憑春訓優異表現爭取到開幕戰先發，本季能否在幾乎錯過整個春訓後以先發之姿打開幕戰，答案即將揭曉。

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