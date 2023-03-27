MLB／張育成健康就夠了 紅襪總仔解釋納入開季名單關鍵
張育成在未經任何大聯盟熱身賽的狀況下，確定進入紅襪隊開季名單，總教練柯拉（Alex Cora）透露抉擇關鍵，張育成能守游擊確實加分，雖然還未在熱身賽出賽，但紅襪要做的只是需要確認他是否健康。
在工具人的2選1抉擇中，紅襪最終決定將達爾貝克（Bobby Dalbec）下放3A，留下還未打過任何一場大聯盟熱身賽的張育成，柯拉今天證實這項調度。
柯拉表示，張育成的身體狀況正處於絕佳狀態，儘管打席有限，但在經典賽、春訓營期間也維持訓練，他已經為球季做好準備了。
柯拉坦言，考慮到達爾貝克一直都跟著球隊，讓抉擇變得困難，「但事實是，張育成具備游擊經驗這點加了分，我們只是需要確認他是否健康。」
MassLive報導中提到，兩人的差異是張育成已無下放權，若紅襪必須通過讓渡程序才能下放他；此外，考量內野深度，4個位置都有大聯盟經驗的張育成，也比更偏向角落內野的達爾貝克更吃香。
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