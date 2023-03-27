MLB／好消息！張育成免試過關 確定進入紅襪開季名單

張育成打完經典賽後因簽證問題，直到23日才搭機赴美國向紅襪隊報到，本來有機會在今天對雙城隊的熱身賽上場，卻苦坐整場板凳，讓美媒也感到疑惑。 紅襪開幕戰前只剩2場熱身賽，對手皆為勇士隊。據《Mas

2023-03-27 11:21