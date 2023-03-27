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MLB／好消息！張育成免試過關 確定進入紅襪開季名單

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成進入開季名單。 擷圖自推特
張育成進入開季名單。 擷圖自推特

還未在大聯盟熱身賽亮相，旅美台將張育成先一步收到好消息，根據MassLive記者柯蒂羅（Chris Cotillo）表示，張育成已確定進入紅襪隊開季名單，免試直接過關。

張育成在經典賽前夕與紅襪簽下一年85萬美元合約，隨即返台集訓、出賽，因等待簽證而推遲返美，直到美國時間上周四才向紅襪春訓基地報到，至今未在大聯盟熱身賽亮相，連球迷都聲聲盼。

如今好消息先傳出，柯蒂羅透過推特表示，紅襪今天已經決定張育成及康納．王（Connor Wong）將從大聯盟出發，張育成未經過熱身賽檢驗，直接進入開季名單，；此外，阿法洛（Jorge Alfaro）、達爾貝克（Bobby Dalbec）則將下放。

張育成 紅襪 大聯盟

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