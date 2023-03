MLB／好消息！張育成免試過關 確定進入紅襪開季名單

還未在大聯盟熱身賽亮相,旅美台將張育成先一步收到好消息,根據MassLive記者柯蒂羅(Chris Cotillo)表示,張育成已確定進入紅襪隊開季名單,免試直接過關。

張育成在經典賽前夕與紅襪簽下一年85萬美元合約,隨即返台集訓、出賽,因等待簽證而推遲返美,直到美國時間上周四才向紅襪春訓基地報到,至今未在大聯盟熱身賽亮相,連球迷都聲聲盼。

如今好消息先傳出,柯蒂羅透過推特表示,紅襪今天已經決定張育成及康納.王(Connor Wong)將從大聯盟出發,張育成未經過熱身賽檢驗,直接進入開季名單,;此外,阿法洛(Jorge Alfaro)、達爾貝克(Bobby Dalbec)則將下放。

Connor Wong and Yu Chang have both made the Red Sox MLB roster, per @ChrisCotillo. pic.twitter.com/BKesAFXkx7