MLB／申請「波士頓」註冊商標引爭議 紅襪老闆：大聯盟提的
先前傳出波士頓紅襪隊打算把「波士頓」作為商標，引發熱議。根據《波士頓先鋒報》報導，確實有這件事，但並不是紅襪球團所提出的，而是大聯盟片面作為。
本月22日一名律師在社群網站上揭露，紅襪針對「Boston」這個字申請衣物、活動、棒球賽、俱樂部等多種商標註冊，引發許多質疑。
據《波士頓先鋒報》報導，紅襪老闆亨利（John Henry）解釋，「大聯盟3月17日自行送出3支球隊的商標申請，這是大聯盟的行為，不是紅襪球團。在我方的要求下，大聯盟今天同意撤回申請，他們的本意是保護球團使用這個名稱，而不是禁止給別人使用這座城市的名稱。」
該報導也引用波士頓大學法學院教授的話，斥責這種行為，「政府應嚴正駁回這項要求，波士頓這個字擁有好幾萬種意義，不是只代表棒球隊。」
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