MLB／官網公布30隊戰力榜 衛冕軍太空人排第一

大聯盟新賽季即將在3月31日開打，大聯盟官網今天也排出30隊戰力榜，其中衛冕軍太空人排名第1，第2至第5名依序為勇士、教士、道奇及大都會。

該文指出，太空人休賽季失去塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander），不過投手陣容仍相當完整，他們還加強打線，引進2020年美聯MVP阿布瑞尤（José Abreu）。儘管美聯西區競爭力提高，不過仍沒有球隊是太空人對手。

勇士排第2的原因是他們目前戰力比2021年奪冠時還強，除了史旺森（Dansby Swanson）外，去年所有球員都回歸，還增加明星捕手墨菲（Sean Murphy），另外健康的亞古納（Ronald Acuna Jr.）也值得期待。

教士排第3，他們去年擊敗道奇，自由市場網羅頂級球星波賈茲（Xander Bogaerts），和球星馬恰多（Manny Machado）達成續約協議。賽季幾周後，球星塔提斯（Fernando Tatis Jr. ）也將回歸，甚至還有強打索托（Juan Soto）。

道奇排第4，他們去年拿下111勝，雖然休賽季陸續失去兩個透納（Trea Turner、Justin Turner）、安德森（Tyler Anderson）、貝林傑（Cody Bellinger）等球星，但仍擁有貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）2位MVP熱門。他們擁有令人羨慕的深度，儘管拉克斯（Gavin Lux）受傷讓游擊防區出現漏洞，但道奇總是有人能補上位置。

第5名是大都會，狄亞茲（Edwin Diaz）在WBC受傷，讓牛棚出現問題。不過他們是1支去年贏下101勝，還簽下韋蘭德的球隊，雖然大都會總會發生一堆問題，但他們同時擁有許多出色的球員。

大聯盟30隊戰力榜： 1-5名：太空人、勇士、教士、道奇、大都會 6-10名：洋基、藍鳥、費城人、水手、紅雀 11-15名：光芒、守護者、雙城、釀酒人、白襪 16-20名：金鶯、天使、紅襪、遊騎兵、巨人 21-25名：響尾蛇、小熊、馬林魚、老虎、皇家 26-30名：海盜、紅人、落磯、國民、運動家

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