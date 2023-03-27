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MLB／洋基頂級新秀沃爾普大聯盟開季 隊史基特後最年輕

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基頂級新秀沃爾普。 美聯社
洋基頂級新秀沃爾普。 美聯社

洋基大物游擊手沃爾普（Anthony Volpe）在春訓手感火燙，出賽17場敲出3支全壘打，5次盜壘嘗試全部成功，打擊率高達3成17。洋基總教練布恩（Aaron Boone）也正式宣布，沃爾普將從大聯盟開季。

沃爾普是大聯盟百大新秀第5名，他的好表現受賈吉（Aaron Judge）等資深球員讚嘆，最終擊敗另一位大物內野手培拉薩（Oswald Peraza），搶下開季球員名單，有望擔任先發游擊手。

洋基也發布沃爾普被布恩叫進辦公室的影片，布恩先開玩笑地說：「這很難說出口，雖然我們說過這是競爭，但你只打過20多場3A，表現還有進步空間。」布恩話鋒一轉：「剩下的養成要留到大聯盟了，歡迎來到紐約，這是你自己贏來的。」隨後沃爾普也和布恩及總管凱許曼（Brian Cashman）擁抱。

沃爾普受訪時坦言：「我的心跳得很厲害。太不可思議了，我好興奮，難以用言語表達。」洋基隊今年開幕戰將對戰巨人隊，沃爾普將滿21歲又336天，洋基隊史最年輕的開幕戰先發球員是1996年的基特（Derek Jeter），他當時21歲又281天。沃爾普也表示自己從小是洋基球迷，小時候住在紐約曼哈頓，基特正好是他最喜歡的球員。

布恩說明選擇讓沃爾普上大聯盟的原因，「我們聽說的事都發生了，他打球有一股能量和本能。當我們進一步評估時，他符合每一項我們為他設定的計畫，他證明自己，值得這個機會。」

洋基

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