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MLB／張育成熱身賽整場苦坐板凳 美媒也深感疑惑

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成。 路透
張育成。 路透

張育成打完經典賽後因簽證問題，直到23日才搭機赴美國向紅襪隊報到，本來有機會在今天對雙城隊的熱身賽上場，卻苦坐整場板凳，讓美媒也感到疑惑。

紅襪開幕戰前只剩2場熱身賽，對手皆為勇士隊。據《MassLive》報導，張育成將在明天的比賽上場，這將是他熱身賽初登板。

美媒《Boston Sports Gordo》對於張育成全場坐板凳的安排感到疑惑，「張育成今天沒有上場，他坐在休息室裡。儘管他拿大聯盟合約，卻沒有機會在大聯盟春訓出賽。」

波士頓環球報記者阿布拉罕（Pete Abraham）先前指出張育成最終仍會進入開季26人名單，但《Boston Sports Gordo》卻表示，「據阿布拉罕報導，張育成會入選開季名單，但我持懷疑態度。」

張育成

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