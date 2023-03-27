快訊

「痂皮全數脫落才能解隔」原因曝 染猴痘關到崩潰

雙年金時代來臨！國保15年落日條款將退場 2重點要注意

台灣特色只剩吃？作家張良澤：走到哪都要找吃的 像豬一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／與大谷的對決好好玩 但楚奧特慶幸現在是隊友

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界棒球經典賽在天使隊內戰、大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的天下第一人對決中落幕。（取材自YouTube@MLB影片截圖）
世界棒球經典賽在天使隊內戰、大谷翔平與「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的天下第一人對決中落幕。（取材自YouTube@MLB影片截圖）

天使隊離開春訓基地，回到大本營洛杉磯，今天起將與道奇隊展開熱身賽3連戰，大谷翔平、楚奧特（Ｍike Trout）都在先發打線內，兩人在經典賽後首度同場出賽，楚奧特笑答：「慶幸他是我的隊友」。

本屆經典賽冠軍賽上演日美大戰，爭霸的最高潮由大谷、楚奧特的對決演繹，隨著大谷的滑球K掉「神鱒」，日本的冠軍到手，大谷丟掉球帽、手套迎接隊友的抱抱同時，楚奧特失意走下打擊區。

楚奧特在經典賽後休息了幾天，今天首度回歸天使出賽陣容，他在賽前受訪談及經典賽的回憶，這趟旅程讓他更加渴望季後賽。

比賽結束後，楚奧特就傳了訊息給天使總教練尼文（Phil Nevin），「我告訴他，我太需要這個了，我想在這樣的氛圍下打球，這讓我了解我們有多想進入季後賽。」

楚奧特也回味了與大谷的對決，「他先了投幾顆直球，我沒有跟上。最後是滿球數那顆噁心的滑球，是很有趣的投打對決。」兩人從對手變回隊友，今天分別擔任第2、3棒出賽，楚奧特帶著滿意的笑容回應：「就和以往一樣，我們現在是隊友，大谷擁有特別的天賦，我很開心我們是同一隊的。」

楚奧特 經典賽 天使

延伸閱讀

MLB／大谷翔平登《ESPN》百大球星之首 楚奧特第2、賈吉第3

經典賽／天使陣營看大谷vs.神鱒好緊張 總仔：他們問我支持誰

經典賽／「希望能夠再來一次」美國隊長楚奧特感性發文

經典賽／能讓楚奧特3次揮空三振機率有多低？一數據說明大谷有多神

相關新聞

MLB／張育成的守備足以免試過關 紅襪總仔要看隊形需求

效力紅襪隊的旅美台將張育成，終於將在明天的官辦熱身賽初次亮相，儘管「開箱秀」來得晚，但當地媒體對於他進入開季名單抱持樂觀...

MLB／與大谷的對決好好玩 但楚奧特慶幸現在是隊友

天使隊離開春訓基地，回到大本營洛杉磯，今天起將與道奇隊展開熱身賽3連戰，大谷翔平、楚奧特（Ｍike Trout）都在先發...

MLB／張育成最快今天半夜出賽 美媒看好進紅襪開季名單

美國職棒春訓進入尾聲，「波士頓環球報」點出一個特殊現象，至今一場熱身賽都沒打的張育成，可能進入紅襪隊開季26人名單。他最...

MLB／初登板有望對打者翔平 藤浪晉太郎：一生懸命壓制

前日職阪神隊投手藤浪晉太郎今年首度旅美加盟運動家隊，被安排在開季第2戰、台灣時間4月2日登板對上天使隊，大聯盟初登板就有...

MLB／歸隊後剩3場熱身賽…張育成：我會準備好

「國防部長」張育成返美與紅襪隊會合後，今天仍未出賽，接受大聯盟官網訪問時他坦言，因為簽證問題多少有點擔心，「沒剩多少比賽...

MLB／達比修有愛上PitchCom 經典賽歸隊投4局8K

結束經典賽賽程返回教士隊，達比修有今天在小聯盟熱身賽登板，投出4局、8K、最快球速95哩的好表現，他也開心地說：「很久沒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦