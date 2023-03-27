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MLB／張育成的守備足以免試過關 紅襪總仔要看隊形需求

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張育成。 美聯社資料照
張育成。 美聯社資料照

效力紅襪隊的旅美台將張育成，終於將在明天的官辦熱身賽初次亮相，儘管「開箱秀」來得晚，但當地媒體對於他進入開季名單抱持樂觀，總教練柯拉（Alex Cora）則透露，對他的守備原本就沒有任何擔心，現在的抉擇點只有紅襪的陣容需求。

張育成因參與經典賽加上簽證問題，直到美國時間上周四才終於現身紅襪春訓基地，至今還未在官辦熱身賽上場，昨天則於小聯盟熱身賽出賽。

紅襪今天以2：7輸給雙城後，僅剩最後兩場熱身賽、對手皆為勇士，接著就是31日與金鶯隊的開幕戰，紅襪要在這幾天內決定開季名單。

張育成將在明天對勇士一戰出賽，柯拉今天受訪表示，「張育成的移動流暢，身體看起來和以往一樣；至於守備，我們對他沒有任何疑問，現在的問題只有我們的隊形考量。」

張育成的競爭對手為達爾貝克（Bobby Dalbec），MassLive報導中認為，張育成擁有更好的游擊、二壘守備，仍可能讓他在有限的出賽下進入開季名單。

張育成 紅襪

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