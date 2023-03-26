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MLB／張育成最快今天半夜出賽 美媒看好進紅襪開季名單

中央社／ 洛杉磯25日專電
被球迷稱「國防部長」的張育成已經抵美向紅襪隊報到。記者黃仲明／攝影
被球迷稱「國防部長」的張育成已經抵美向紅襪隊報到。記者黃仲明／攝影

美國職棒春訓進入尾聲，「波士頓環球報」點出一個特殊現象，至今一場熱身賽都沒打的張育成，可能進入紅襪隊開季26人名單。他最快於台灣時間27日凌晨在熱身賽上場。

紅襪隊官網及「波士頓環球報」（Boston Globe）報導，張育成因簽證問題24日才到佛羅里達州邁爾斯堡（Fort Myers）春訓基地報到，他可以表現的熱身賽只剩3場。

紅襪30日（台灣時間31日凌晨2時）將在主場對巴爾的摩金鶯隊打本季的開幕戰。扣掉今天對光芒的熱身賽，張育成沒上場，熱身賽只剩下26日對雙城、27日及28日對勇士共3場。

「波士頓環球報」指出「他是一個特殊的例子」，儘管張育成到現在還沒有在春訓熱身賽上場，但他很有可能進入開季名單。

報導說，張育成春訓首場出賽可能是26日（台灣時間27日凌晨1時）對明尼蘇達雙城。總教練柯拉（Alex Cora）說：「我的想法是，盡可能給他越多打席越好。」

台灣隊在世界棒球經典賽（WBC）的賽事3月11日（台灣時間12日）已結束，但張育成赴美的簽證一直沒下來，直到24日才向紅襪春訓基地報到。這段期間，他與台中的高中母校棒球隊、個人訓練員一起練球。

張育成接受美國媒體訪問，透過翻譯表示：「我很享受經典賽，站在打擊區時的感覺很好，球來就打。很幸運的結果很好。我真的很感謝台灣球迷和球隊支持我。」

張育成說，等待簽證的期間有點緊張，剩下的比賽不多，但他會準備好上場表現。

紅襪官網用「大爆發」形容張育成在經典賽4場表現，16打數7安打，包括2支全壘打，貢獻8分打點，拿下預賽A組的最有價值球員（MVP）。

儘管尚未在春訓熱身賽登場，但張育成表達自信，他對美媒說：「我對於自己在打擊區上的能力很有信心，希望可以保持好的狀態，持續有好的表現。」

他回顧上季：「先後待過4支球隊打球，不是一個很理想的狀態，希望紅襪隊可以成為我的家，我希望在這裡打越久越好。」

張育成 紅襪 經典賽

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