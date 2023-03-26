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MLB／初登板有望對打者翔平 藤浪晉太郎：一生懸命壓制

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藤浪晉太郎渴望和翔平對決。 美聯社
藤浪晉太郎渴望和翔平對決。 美聯社

前日職阪神隊投手藤浪晉太郎今年首度旅美加盟運動家隊，被安排在開季第2戰、台灣時間4月2日登板對上天使隊，大聯盟初登板就有機會與大谷翔平投打對決，藤浪說：「我會一生懸命（用盡全力）壓制他。」

藤浪晉太郎今天在熱身賽登板，投6局未被敲出安打，不過有4次保送，其中3次集中在第4局，又有2次暴投，因此丟掉2分，另有3次三振；熱身賽總計18.2局，拿下3勝0敗，防禦率3.86，20次三振也有17次的四壞保送。

藤浪表示，今天投球整體感覺不錯，只有在第4局出現狀況，但有修正過來，用球數偏多是比較不好的地方，熱身賽希望拉長投球局數，「被打沒關係，但更在意用球數。」

這場比賽之後，運動家隊也宣布開季第2戰將交給藤浪先發，安排他今年維持日職習慣，投1休6、固定在周六登板，其他4名先發投手則依舊是投1休4。

扛起第2戰先發，藤浪說：「真的是個挑戰，但我會全心全意上去勝負，感受投球的喜悅，用心投球。」至於球隊投1休6的安排，「不確定是不是特別照顧我，但對我融入賽事是有幫助的，我也希望用表現回應他們。」

大聯盟初登板就要對上打者翔平，藤浪也很期待：「能夠壓制他當然最好，但就算被敲安，只要球隊贏球就好。日本的球迷也很期待，我會一生懸命的去努力壓制他。」

運動家 大聯盟 大谷翔平

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