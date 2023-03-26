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MLB／歸隊後剩3場熱身賽…張育成：我會準備好

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「國防部長」張育成返美與紅襪隊會合後，今天仍未出賽，接受大聯盟官網訪問時他坦言，因為簽證問題多少有點擔心，「沒剩多少比賽了，我會好好準備自己。」 美聯社資料照
「國防部長」張育成返美與紅襪隊會合後，今天仍未出賽，接受大聯盟官網訪問時他坦言，因為簽證問題多少有點擔心，「沒剩多少比賽了，我會好好準備自己。」 美聯社資料照

「國防部長」張育成返美與紅襪隊會合後，今天仍未出賽，接受大聯盟官網訪問時他坦言，因為簽證問題多少有點擔心，「沒剩多少比賽了，我會好好準備自己。」

由於張育成直到2月16日才與紅襪隊簽約，經典賽前來不及加入春訓，而中華隊雖然12日在經典賽分組賽止步，不過張育成因為簽證問題，直到昨天才終於抵達美國。

扣掉今天，紅襪隊只剩下3場春訓熱身賽就要迎接開幕戰，張育成說：「當然，因為一直沒拿到簽證，我那時候有點緊張，但現在的問題是，春訓營結束前沒剩下多少比賽了，所以我希望讓自己進入最好的狀態，準備上場。」

至少去年球季張育成在守護者隊、海盜隊、光芒隊輪轉後，最後在紅襪隊有11場出賽，讓教練團有一定熟悉度，他表示：「一個球季打了四支隊伍不能說是太好，希望紅襪隊可以成為我的家，我也希望在這裡打得越久越好。」

張育成最大競爭者是同為「工具人」的達爾貝克（Bobby Dalbec），由於張育成已無下放權，對紅襪隊來說留住兩人的方式是張育成在大聯盟、達爾貝克下放，不過球團尚未宣布決定，張育成也說自己還沒收到任何通知。

回顧經典賽，拿下A組MVP的張育成說：「我在打擊區的感覺很好，看得到球、打得到球，也很幸運最後成績示好的，我真的很感謝台灣球迷的支持，球隊這邊也是，也很高興能用表現回應。」張育成對打擊近況有信心，也希望能夠將這個好手感延續下去。

張育成 紅襪 經典賽

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