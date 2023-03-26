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MLB／達比修有愛上PitchCom 經典賽歸隊投4局8K

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
達比修有。 路透社
達比修有。 路透社

結束經典賽賽程返回教士隊，達比修有今天在小聯盟熱身賽登板，投出4局、8K、最快球速95哩的好表現，他也開心地說：「很久沒有像這樣安心的投球了。」

達比修有從2月開始就回日本參加經典賽集訓，是最早加入的大聯盟球員，帶領年輕球員凝聚團隊意識，被監督栗山英樹點名是奪冠關鍵，但也因此影響到自己的調整狀況。

「到昨天為止，狀況都不太好。」達比修有今天投完小聯盟熱身賽後表示：「非常不安，不過今天整體表現不錯，很久沒有這樣安心的投球了。」

達比修有距離經典賽冠軍戰中繼登板後，只休息3天就照球隊安排到小聯盟出賽，在特別規則安排下，以64球投了16人次，總計4局被敲3支安打，丟掉1分非責失，另有8次三振、1次四壞球。

由於在經典賽投球局數不足，教士隊預計讓達比修有在小聯盟投過一場正式賽，之後大聯盟賽季第6場再擔任先發，達比修有表示：「下一場比賽最多可能投80到85球，如果球隊覺得沒問題，我沒什麼好擔心的。」

這次登板，達比修有也嘗試了今年賽季的「PitchCom（電子暗號發送器）」、「投手時間限制」兩項新規則，他笑說：「滿有趣的，老實說原本沒什麼自信，但意外的用起來很順，對於自己能夠完全掌握有點開心，時間限制我也沒什麼問題，今天暗號都是我這邊送出的。」

達比修有 小聯盟 經典賽

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