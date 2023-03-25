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經典賽／播到大谷vs.神鱒對決 FOX播報員好想人生倒帶

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本「二刀流」大谷翔平第九局登場關門，三振美國隊長楚奧特，率日本拿下經典賽第3冠。 法新社
日本「二刀流」大谷翔平第九局登場關門，三振美國隊長楚奧特，率日本拿下經典賽第3冠。 法新社

當大谷翔平以滑球K掉楚奧特（Mike Trout）的瞬間，隨著全美電視轉播傳出「大谷將楚奧特三振出局，日本重返世界棒球頂端」的播報聲，日本歡慶奪得經典賽冠軍，這個聲音的主人是年僅35歲的播報員戴維斯（Joe Davis），就像許多還沉浸在瞬間美好的球迷一樣，他說：「我也希望可以按下倒帶鍵，回到那一刻。」

經典賽落幕4天還有餘溫，大谷翔平與楚奧特的天下第一人對決，讓今年賽事成為經典中的經典。日美決賽在美國共有450萬人透過FS1、520萬人透過Fox Deportes頻道收看，美東時間晚上10點半到10點45分之間，兩頻道的收視人口合計達到650萬人高峰。

FOX播報員戴維斯在本屆經典賽共負責6場比賽轉播，其中就包括冠軍賽。回想播到這場經典對決，有太多令人難以忘懷的事，「那個打席，可能是我所見證過最酷的事情之一。」

戴維斯表示，原本就有聽說若日本打進冠軍賽，大谷有可能後援出賽，難免會想到若能對上楚奧特會有多酷，結果這些幻想畫面在九局下、兩出局、一分差的比賽上演，「真的太不可思議了。」

戴維斯回想當下，「投手丘上是大谷翔平，楚奧特將要走進打擊區，這場對決一觸即發，而我們有幸坐在同一座球場內見證偉大，多希望人生擁有倒帶鍵，回到那個瞬間按下暫停，讓自己沈浸在那個時刻。」

這段全長近3分鐘的投打對決，最後在戴維斯的「他K掉他了，大谷K掉楚奧特了，日本重返世界棒球巔峰」播報聲中畫下句點。戴維斯給這段播報的字評分是「B」，他說：「我很高興我沒有搞砸。」

戴維斯表示，在冠軍即將誕生時刻的播報，自己通常認為play by play的逐球式播報並非必要，就像在世界大賽的播報，在最後一個出局數出現的當下，自己只會說「太空人贏得了世界大賽」之類的話，「比起大局，那些呈現於紀錄紙上的東西變得不是那麼重要。」但大谷與楚奧特的對決場面，顛覆他以往的思維，「我認為必須要說，因為最後一個出局數是大谷三振楚奧特，這和日本贏得經典賽同等重要，這幾乎是為電影而生的場面。」

楚奧特 戴維斯 經典賽

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