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MLB／宇宙大谷+世界鱒魚仍進不了季後賽 網：天使除了兩個MVP什麼都沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
楚奧特(左)與大谷翔平。 法新社、路透
楚奧特(左)與大谷翔平。 法新社、路透

世界棒球經典賽結束，眾人紛紛將目光轉至大聯盟開季，其中本屆經典賽MVP大谷翔平，以及「神鱒」楚奧特（Mike Trout）所屬的天使隊更加備受關注，不過天使上次進到季後賽已經是2014年的事。

網友在PTT棒球版上發起討論「天使的問題到底是啥啊？」內文指出天使陣中已經有「宇宙的大谷」和「世界的鱒魚」，即使他們有超常的發揮，仍舊改變不了天使勝少敗多的悲慘戰績。

文中也提到前天使教頭梅登（Joe Maddon）被開除後爆料，高層會干預教練調度，甚至無法決定先發投手，更直呼：「現在主導比賽的是那些從來都不懂棒球的辦公室人員」，戰績爆炸後又將責任歸咎教練團。最後網友提問：「天使的問題是在爛到爆炸的牛棚嗎？還是管理層的奇妙操作？」

大多數網友直言：「老闆問題最大」認為他簽了很多「盤約」，只會砸錢但農場養成系統根本一團糟，牛棚也常大爆炸，傷兵也是一大問題，並且「除了兩個MVP什麼都沒有」。

大谷翔平 楚奧特 天使

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