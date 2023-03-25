MLB／教士公布開幕戰先發投手 不再是達比修有扛

大聯盟開季倒數，各隊開幕戰先發人選，無非是球迷關注焦點之一。教士隊稍早公布開幕戰先發投手，令人意外的是，人選非日籍強投達比修有，也不是去年大爆發的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），而是左投史奈爾（Blake Snell）。

教士球團稍早在社群平台上公布開幕戰先發投手，確定是由史奈爾擔綱。史奈爾去年賽季先發出賽24場，累計8勝10敗，128局投球中送出171次三振，被敲出103支安打，防禦率3.38。

達比修有過去連續兩年在開幕戰先發，也剛簽下6年1.08億美元大約，推估是因為經典賽表現不夠穩定，並且也才剛回歸春訓，讓他有更多時間調整。達比修有在經典賽登板3場，場場都有失分，共被敲出3支全壘打，防禦率達6.00。

而馬斯葛洛夫在月初重量訓練時，不慎被壺鈴砸傷，造成左腳大拇指骨折，當時傷勢歸期未定，目前已經可以進行模擬投球訓練，至於何時能在比賽中登板，尚待他恢復情形。

Opening Day is Bump Day 🦖@snellzilla4 | #SDOpeningDay pic.twitter.com/vR5gHAe9BI — San Diego Padres (@Padres) 2023年3月24日

udn討論區