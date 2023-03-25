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經典賽／美媒預測2026戰力 對中華隊人才庫流口水

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界棒球經典賽，中華隊終場以一比七不敵古巴隊，無緣晉級八強複賽，賽後球員與教練團鞠躬感謝球迷支持。 記者余承翰／攝影 余承翰
世界棒球經典賽，中華隊終場以一比七不敵古巴隊，無緣晉級八強複賽，賽後球員與教練團鞠躬感謝球迷支持。 記者余承翰／攝影 余承翰

2023世界棒球經典賽結束不久，美國媒體「The Athletic」已經開始預測下屆2026經典賽的爭冠熱門，中華隊雖然要從資格賽打起，但文中也並未遺漏，還指出台灣的人才庫「令人興奮」。

中華隊在本屆經典賽預賽以2勝2敗作收，A組五隊同戰績的大亂鬥之下，因失分率不如人而墊底，「The Athletic」指出，中華隊在本屆賽事展現出的人才庫令人興奮，也越來越多大聯盟球隊傾向到台灣尋找球員。

其他同樣分組墊底的球隊，文中也認為下屆若重返會內賽仍具有威脅，其中尼加拉瓜、哥倫比亞今年落在競爭較激烈的分組，要重返不是難事，另外中國大陸隊也值得關注。

而「The Athletic」分析中，將下屆國家的競爭力分為7個等級，第一級的強權包括衛冕軍日本以及美國、多明尼加、委內瑞拉，並盛讚日本隊拿下3座冠軍，也能定期出現大聯盟球員，加上本屆也是年輕球員為主，未來不可限量。

另外南韓隊則被分在第三級的「尚未發揮潛力」，今年南韓目標晉級四強，卻在分組賽止步，在自己國內也掀起反省聲浪，但看好南韓對於棒球的熱情，在未來能夠做得更多。

中華隊 經典賽 大聯盟

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