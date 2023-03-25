MLB／小聯盟登板挨轟送8K 大谷翔平：微調適應新規則

天使隊二刀流球星大谷翔平，在經典賽奪冠後回歸春訓，稍早在面對響尾蛇高階1A隊熱身賽中登板，4.2局用掉81球、送出8次三振、被敲4安包含1發陽春彈，另有1次保送。

對於今天被響尾蛇新秀康蒂塞洛（Gavin Conticello）敲全壘打，大谷翔平表示並沒有很在意，因為今天的比賽是為了提升用球數，並且習慣投球計時器及電子暗號裝置PitchCom。

至於開幕戰，大谷翔平覺得在經典賽的不同球場和高強度張力渲染下，已經為開幕賽做好了準備。「目前一切都很好」、「今天只是微調，適應新規則。」

本場賽事大谷翔平只有上場投球，並沒有打擊。天使教頭尼文（Phil Nevin）表示，大谷翔平將會在周日與道奇隊的熱身賽，以指定打擊身分上場。此外，楚奧特（Mike Trout）預計也將會在那時回歸球團。

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