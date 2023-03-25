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MLB／張育成到了！向紅襪報到 剩4戰證明近況

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
被球迷稱「國防部長」的張育成已經抵美向紅襪隊報到。記者黃仲明／攝影 黃仲明
被球迷稱「國防部長」的張育成已經抵美向紅襪隊報到。記者黃仲明／攝影 黃仲明

「國防部長」到了！張育成今日抵達紅襪隊報到，趕在春訓結束前抵達，距離台灣時間3月31日的開幕戰只剩下5天調整，更麻煩的是，球隊春訓只剩下4場比賽讓他證明近況。

根據「MassLive」記者寇提洛（Chris Cotillo）的消息指出，張育成在今天抵達，不過今天紅襪隊與勇士隊之戰，張育成並未上場，紅襪隊仍以9：8拿下勝利。

春訓進入尾聲，紅襪隊今天也下放三人至小聯盟3A，分別是一壘兼外野手波卡（Daniel Palka）以及捕手漢米爾頓（Caleb Hamilton）、赫南德茲（Ronaldo Hernandez），紅襪隊包含名單外受邀球員，剩下38人還在春訓營中。

開季名單是26人，張育成今年雖簽下大聯盟合約開季，但因參加經典賽加上簽證關係，12日後至今尚未出賽，從台灣過去的他也還要面對時差問題，而紅襪隊只剩下接下來對光芒、雙城以及兩場勇士隊比賽，30日休兵一天後就要迎接開幕。

另外同樣參加經典賽的日本好手吉田正尚則是今天投入春訓實戰，2打數無安打，另有1次四壞保送，跟隨日本隊從四強戰就移師美國的他，有較多時間調整。

紅襪 張育成 勇士

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