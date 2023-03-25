MLB／感覺到努特巴爾想要…大谷翔平送原味手錶當信物

日本隊奪得經典賽冠軍，大谷翔平對於再戰下一屆有高度興趣，紅雀隊日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）透露大谷所給的手表信物，約定一起為日本衛冕、不來打要收回；大谷翔平今天也透露背後故事，想要送表的原因，其實是感覺到努特巴爾好像滿喜歡自己所戴的表。

大谷表示，當時他們在一起吃飯，努特巴爾看著他所戴的表詢問「這是哪牌？」大谷說：「他看起來有點想要，所以我就把它送給他了。」

大谷透露，雖是自己用過的表，但還沒有戴很久，也是滿新的錶款，「我想他會喜歡的，所以我就送給他了。」大谷所送出的表，正是來自他的代言品牌Grand Seiko。

大谷也稱讚了努特巴爾在這次經典賽的貢獻與表現，期望與他還有再當隊友的機會，他說：「他對球隊的影響非常大。他在預賽中為勝利貢獻了氣勢和態度，這真的很棒。他自己也很開心，如果有機會再一起比賽的話，我也會很高興。」

大谷送表同時約定，要一起再戰2026經典賽，努特巴爾也有再披日本武士戰袍的意願，他說：「如果有找我，我會遵守約定，再次為日本出賽。」

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