快訊

56年前也發生狒狒脫逃 落網逮回對遊客潑水出氣

台中高中生疑遭師長霸凌輕生 高中文教會：網友注意措辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／打過經典賽後更渴望 大谷翔平：好想打進季後賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平渴望打進季後賽。 美聯社
大谷翔平渴望打進季後賽。 美聯社

結束經典賽任務，大谷翔平穿回天使球衣，今天在小聯盟登板4.2局失1分，送出8次三振，為開幕戰積極備戰。回歸天使後的第一個媒體聯訪，經歷過經典賽的美好，大谷話語之中掩蓋不了對季後賽、世界大賽的渴望。

日本隊登頂經典賽冠軍，大谷抱回MVP，風光回到天使春訓基地，大谷說：「大家都跟我說恭喜，隔了許久再次見到大家的臉，而且是帶著冠軍歸隊，我真的很開心。」

感受過經典賽的激情後，大谷掩飾不了內心對於季後賽的渴望，被問到是否希望跟天使也經歷像經典賽那樣的短期賽事，他回應：「是的，我也在想這件事，像經典賽、季後賽那種短期賽的張力真的很特別。」

大谷表示，自己已有好幾年沒有經歷過這種短期賽氛圍，這是棒球最棒的部分，「老實說，我沒打過世界大賽，所以我無法預測會是什麼感覺，但我希望能在那樣的比賽出賽。」

這趟經典賽之旅讓大谷翔平的身價再次向上飆升，是否影響他在今年季後的自由球員動向？大谷表示，「現在還沒想到這些，首先我希望可以跟天使一起進入世界大賽，這是我現在唯一所想的，距離開打還有1個禮拜，我需要盡快調整進入最好的狀態面對新球季。」

經典賽 天使 世界大賽

延伸閱讀

MLB／大谷翔平登《ESPN》百大球星之首 楚奧特第2、賈吉第3

經典賽／大谷翔平送表相約再戰2026 努特巴爾：他說不打要收回

經典賽／刻意等大谷翔平請纓 栗山監督：他是天邪鬼

MLB／大谷翔平回歸天使 明天去小聯盟投球備戰開幕戰

相關新聞

MLB／打過經典賽後更渴望 大谷翔平：好想打進季後賽

結束經典賽任務，大谷翔平穿回天使球衣，今天在小聯盟登板4.2局失1分，送出8次三振，為開幕戰積極備戰。回歸天使後的第一個...

MLB／睡了2天調時差 大谷投完4.2局「我要回去繼續睡」

在經典賽投、打兩頭跑，大谷翔平在賽事落幕後的第3天，今天已於小聯盟登板投4.2局失1分，重返為球季備戰的課表。被問到賽事...

MLB／大谷翔平登《ESPN》百大球星之首 楚奧特第2、賈吉第3

大聯盟新賽季即將展開，《ESPN》今天公布新賽季百大球星，其中天使隊大谷翔平強壓隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）及洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），再度獲評第一名。 該文指

MLB／第五號先發就是他！菊池雄星春訓防禦率1.00

效力藍鳥隊的菊池雄星在大聯盟春訓表現優異，加上今天登板5局、9次三振、無失分的表現，防禦率僅1.00，大聯盟官網看好卡位...

MLB／費城人傳壞消息！一壘手霍金斯恐整季報銷

費城人隊上季一路殺進世界大賽，最終以1：4不敵太空人隊，錯失世界大賽冠軍。休賽季他們以11年3億美元鉅約簽下頂尖游擊手透納（Trea Turner），試圖再度挑戰冠軍。不過今天卻傳出壞消息，主戰一壘手

MLB／張育成將歸隊 美媒指出：紅襪要面臨困難決定

中華隊好手張育成昨天搭上返美班機準備與紅襪隊會合，今年球季雖然簽下大聯盟合約，但能否進入開季26人名單仍有變數，原因在競...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦