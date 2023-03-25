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MLB／打過經典賽後更渴望 大谷翔平：好想打進季後賽
結束經典賽任務，大谷翔平穿回天使球衣，今天在小聯盟登板4.2局失1分，送出8次三振，為開幕戰積極備戰。回歸天使後的第一個媒體聯訪，經歷過經典賽的美好，大谷話語之中掩蓋不了對季後賽、世界大賽的渴望。
日本隊登頂經典賽冠軍，大谷抱回MVP，風光回到天使春訓基地，大谷說：「大家都跟我說恭喜，隔了許久再次見到大家的臉，而且是帶著冠軍歸隊，我真的很開心。」
感受過經典賽的激情後，大谷掩飾不了內心對於季後賽的渴望，被問到是否希望跟天使也經歷像經典賽那樣的短期賽事，他回應：「是的，我也在想這件事，像經典賽、季後賽那種短期賽的張力真的很特別。」
大谷表示，自己已有好幾年沒有經歷過這種短期賽氛圍，這是棒球最棒的部分，「老實說，我沒打過世界大賽，所以我無法預測會是什麼感覺，但我希望能在那樣的比賽出賽。」
這趟經典賽之旅讓大谷翔平的身價再次向上飆升，是否影響他在今年季後的自由球員動向？大谷表示，「現在還沒想到這些，首先我希望可以跟天使一起進入世界大賽，這是我現在唯一所想的，距離開打還有1個禮拜，我需要盡快調整進入最好的狀態面對新球季。」
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