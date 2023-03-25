MLB／睡了2天調時差 大谷投完4.2局「我要回去繼續睡」
在經典賽投、打兩頭跑，大谷翔平在賽事落幕後的第3天，今天已於小聯盟登板投4.2局失1分，重返為球季備戰的課表。被問到賽事結束後的兩天期間做了什麼時，他直率回應：「睡覺啊！」
大谷翔平為天使的開幕戰先發投手，回歸春訓基地後，按照球隊排好的出賽時程登板，今天在小聯盟熱身賽投4.2局被敲4安打、失1分，有8次三振、1次保送。
「投手大谷」、「打者翔平」在經典賽都很忙碌，在賽會期間從第一場打到最後一場，如今回到天使後，只休了兩天就出賽，被問起過去兩天做了什麼事時，大谷說：「睡覺啊！恢復是最重要的，今天回去後也會繼續睡。」
大谷解釋，比起疲勞，更大部分原因是因為長程旅行的時差調整，睡眠時間一直在改變，讓自己的身體還感覺鈍鈍的，「我覺得大概需要一周時間調整吧！所以接下來兩天很重要。」大谷預計要到下周一在道奇、天使球場展開的與道奇隊3連戰，才會以指定打擊的身分上場。
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