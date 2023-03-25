快訊

56年前也發生狒狒脫逃 落網逮回對遊客潑水出氣

台中高中生疑遭師長霸凌輕生 高中文教會：網友注意措辭

MLB／睡了2天調時差 大谷投完4.2局「我要回去繼續睡」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平率日本重返世界一。 法新社
大谷翔平率日本重返世界一。 法新社

在經典賽投、打兩頭跑，大谷翔平在賽事落幕後的第3天，今天已於小聯盟登板投4.2局失1分，重返為球季備戰的課表。被問到賽事結束後的兩天期間做了什麼時，他直率回應：「睡覺啊！」

大谷翔平為天使的開幕戰先發投手，回歸春訓基地後，按照球隊排好的出賽時程登板，今天在小聯盟熱身賽投4.2局被敲4安打、失1分，有8次三振、1次保送。

「投手大谷」、「打者翔平」在經典賽都很忙碌，在賽會期間從第一場打到最後一場，如今回到天使後，只休了兩天就出賽，被問起過去兩天做了什麼事時，大谷說：「睡覺啊！恢復是最重要的，今天回去後也會繼續睡。」

大谷解釋，比起疲勞，更大部分原因是因為長程旅行的時差調整，睡眠時間一直在改變，讓自己的身體還感覺鈍鈍的，「我覺得大概需要一周時間調整吧！所以接下來兩天很重要。」大谷預計要到下周一在道奇、天使球場展開的與道奇隊3連戰，才會以指定打擊的身分上場。

天使 大谷翔平 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平登《ESPN》百大球星之首 楚奧特第2、賈吉第3

經典賽／大谷翔平送表相約再戰2026 努特巴爾：他說不打要收回

經典賽／刻意等大谷翔平請纓 栗山監督：他是天邪鬼

經典賽／天使陣營看大谷vs.神鱒好緊張 總仔：他們問我支持誰

相關新聞

MLB／睡了2天調時差 大谷投完4.2局「我要回去繼續睡」

在經典賽投、打兩頭跑，大谷翔平在賽事落幕後的第3天，今天已於小聯盟登板投4.2局失1分，重返為球季備戰的課表。被問到賽事...

MLB／打過經典賽後更渴望 大谷翔平：好想打進季後賽

結束經典賽任務，大谷翔平穿回天使球衣，今天在小聯盟登板4.2局失1分，送出8次三振，為開幕戰積極備戰。回歸天使後的第一個...

MLB／大谷翔平登《ESPN》百大球星之首 楚奧特第2、賈吉第3

大聯盟新賽季即將展開，《ESPN》今天公布新賽季百大球星，其中天使隊大谷翔平強壓隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）及洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），再度獲評第一名。 該文指

MLB／第五號先發就是他！菊池雄星春訓防禦率1.00

效力藍鳥隊的菊池雄星在大聯盟春訓表現優異，加上今天登板5局、9次三振、無失分的表現，防禦率僅1.00，大聯盟官網看好卡位...

MLB／費城人傳壞消息！一壘手霍金斯恐整季報銷

費城人隊上季一路殺進世界大賽，最終以1：4不敵太空人隊，錯失世界大賽冠軍。休賽季他們以11年3億美元鉅約簽下頂尖游擊手透納（Trea Turner），試圖再度挑戰冠軍。不過今天卻傳出壞消息，主戰一壘手

MLB／張育成將歸隊 美媒指出：紅襪要面臨困難決定

中華隊好手張育成昨天搭上返美班機準備與紅襪隊會合，今年球季雖然簽下大聯盟合約，但能否進入開季26人名單仍有變數，原因在競...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦