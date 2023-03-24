MLB／大谷翔平登《ESPN》百大球星之首 楚奧特第2、賈吉第3

大聯盟新賽季即將展開，《ESPN》今天公布新賽季百大球星，其中天使隊大谷翔平強壓隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）及洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），再度獲評第一名。

該文指出，大谷排第一名，任何人都不該感到驚訝。他是棒球史上最有天賦的球員，賈吉去年經歷一個歷史性的打擊賽季，才阻止大谷連2年拿下MVP。28歲的大谷是最具統治力的先發投手之一，也是最令人害怕的打擊者之一，同時也是跑速最快球員之一。

隨著時間過去，大谷的二刀流表現越來越自在。他在投手丘上不斷進化，站在打擊區面對投手的熟悉程度只會越來越高。欣賞他在經典賽的表現時，很明顯可發現大谷是世界上最好的棒球選手。他值得再拿一座MVP，季後獲得一份超過5億美元的大合約。

楚奧特。 路透

楚奧特是第二名，唯一能挑戰大谷成為MVP的球員是「健康」的楚奧特。然而，健康一直困擾著他，過去五年裡，楚奧特只參加不到70%的比賽。他參加比賽時，仍像是這星球上最好的球員。楚奧特去年只出賽119場就敲出40轟，最終也贏下生涯第9座銀棒獎。

賈吉排名第三，他去年打破美聯全壘打紀錄吸引體育界的目光。現在，他得到一份9年鉅約，進入他職業生涯第二階段。雖然他是棒球界最知名的的明星之一，但他沒有得到世界大賽冠軍。雖然他的2022賽季將永遠被記住，但洋基能否從這份合約中取得成功，將決定後世對他的評價。

賈吉。 路透

第4至第10依序為教士三壘手馬恰多（Manny Machado）、道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、教士外野手索托（Juan Soto）、水手外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、費城人游擊手透納（Trea Turner）、道奇外野手貝茲（Mookie Betts）、紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）。

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