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MLB／第五號先發就是他！菊池雄星春訓防禦率1.00

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
藍鳥隊的菊池雄星在大聯盟春訓表現優異，今天登板5局、9次三振、無失分。路透
藍鳥隊的菊池雄星在大聯盟春訓表現優異，今天登板5局、9次三振、無失分。路透

效力藍鳥隊的菊池雄星大聯盟春訓表現優異，加上今天登板5局、9次三振、無失分的表現，防禦率僅1.00，大聯盟官網看好卡位開季名單，「第5號先發就是他了」。

菊池雄星雖然沒打經典賽，但還是很關注母國賽事，尤其是看到日本隊繼2009年後再次奪冠，他說：「令人印象深刻，我非常開心。」尤其是大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）的夢幻對決讓他直呼：「太棒了。」而且隔天到球場後，「每個隊友都跟我說恭喜。」

菊池雄星也延續日本隊奪冠餘熱，在今天先發對雙城隊時，以88球投滿5局，僅被敲3支安打、另有1次四壞保送沒有掉分，9次三振更是個人本次春訓最多。

春訓6場先發，菊池雄星累計18局僅掉2分，集中在前一場對費城人隊，另有25次三振、10次四壞保送，藍鳥隊前四號先發大致底定，官網也看好菊池雄星在春訓的表現能成為第五人。

藍鳥隊總教練史耐德（John Schneider）表示：「當他步入軌道，表現就是棒，整個春訓都看得出來他能夠穩定在自己的狀態內，我想他現在的自信心也很高。」

菊池雄星 藍鳥 大聯盟

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