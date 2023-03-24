MLB／費城人傳壞消息！一壘手霍金斯恐整季報銷

費城人隊上季一路殺進世界大賽，最終以1：4不敵太空人隊，錯失世界大賽冠軍。休賽季他們以11年3億美元鉅約簽下頂尖游擊手透納（Trea Turner），試圖再度挑戰冠軍。不過今天卻傳出壞消息，主戰一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）左膝韌帶撕裂，恐整季報銷。

今日費城人與老虎隊進行熱身賽，霍金斯守備時接到球後突然倒地，並抱住左膝，神情十分痛苦，在隊友攙扶下才搭車離場。霍金斯接受核磁共振檢查，確定為左膝韌帶撕裂，需要進行重建手術，恐整季報銷。

這對費城人來說將是沉痛的打擊，因為霍金斯是費城人一路養成的球員，在球隊備受尊敬及歡迎。事發當下全隊不發一語，外野手史瓦伯（Kyle Schwarber）受訪時表達難過之情，「我的心為他感到難過，他對這支球隊的意義重大。這絕對是個沉重的時刻，他像球隊的代言人，為球隊付出很多。」

談到霍金斯受傷後的陣容調度，總教練湯姆森（Rob Thomson）表示，「球員總會受傷，我們球隊去年找到方法解決，我們今年將繼續這樣做」、「我們仍要繼續比賽，幸運的是，球員名單有很強的深度」。

根據大聯盟官網報導，霍爾（Darick Hall）可能成為替代人選。27歲的霍爾上季才首登大聯盟，總共累積136打數，打擊率2成50、9轟。今年春訓手感火燙，打擊率3成19，轟出領先全隊的5支全壘打。

這次的受傷，對於30歲的霍金斯來得不是時候，因為本季結束後他將成為自由球員。日前他才許願能拿下世界大賽冠軍，並和費城人簽下長約，沒想到今天就遭遇嚴重傷勢。霍金斯上季打擊率2成46，30支全壘打，79分打點，表現相當優異。

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