MLB／張育成將歸隊 美媒指出：紅襪要面臨困難決定

中華隊好手張育成昨天搭上返美班機準備與紅襪隊會合，今年球季雖然簽下大聯盟合約，但能否進入開季26人名單仍有變數，原因在競爭對手達爾貝克（Bobby Dalbec）也有好表現，美國媒體直言：「這對紅襪會是困難的決定。」

麻州媒體「MassLive」報導指出，內野工具人的競爭縮小到張育成與達爾貝克，兩位右打者最近一個月表現都很好，達爾貝克在春訓表現亮眼，張育成則是拿下世界棒球經典賽A組MVP。

文中指出，張育成的優勢在於他已經在40人名單中，而且過去守備紀錄也比達爾貝克來得優異，達爾貝克雖然在春訓守過幾次游擊，但內野位置上還是比較受限。

「MassLive」報導中認為，要在兩人中做出決定很困難，要同時留住兩人的方式是將張育成留在名單中、達爾貝克下放3A，但由於張育成因為經典賽及簽證問題，幾乎錯過整個春訓，教練團只有不到一周時間可以觀察、做出決定。

達爾貝克今天才在春訓熱身賽開轟，目前累積17場出賽，敲出12支安打，其中有2發全壘打、4支二壘打、2支三壘打，另有6分打點，打擊率2成50、長打率5成42。

udn討論區