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MLB／大谷翔平回歸天使 明天去小聯盟投球備戰開幕戰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平備戰新賽季。 路透社
大谷翔平備戰新賽季。 路透社

在世界棒球經典賽將「大谷旋風」推向另一波高峰後，大谷翔平今天回到天使春訓基地報到，他將在明天先於小聯盟登板，總教練尼文（Phil Nevin）表示，這是朝開幕戰先發的表訂行程。

大谷翔平在經典賽大殺四方，帶領日本隊奪冠，自己也抱回MVP獎座，風光返回位於亞歷桑納的天使基地，今天現身訓練場館並待了約4小時。

天使很早就宣布大谷將扛開幕戰先發投手，回歸母隊後，也要回到為新賽季準備的時程，大谷預計明天將在小聯盟出賽。

尼文表示，原先是打算讓大谷在大聯盟熱身賽出賽，但考量到他在經典賽的負荷量後，希望能讓他在更好控管出賽的環境下出賽，因此改變計畫，「這是翔平為開幕戰準備的表訂投球日」。

「神鱒」楚奧特（Ｍike Trout）也即將歸隊，但目前並未規畫他於亞歷桑納的熱身賽出賽，預計要到下周一道奇球場與道奇隊的比賽才會恢復出賽。

天使 經典賽 大谷翔平

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