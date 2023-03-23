MLB／道奇開幕戰誰先發？克蕭指就是防禦率王烏力亞斯

大聯盟賽季開幕倒數，各隊所推出的開幕戰先發引人關注，道奇隊預計在週五公佈人選，不過日前當家王牌之一的克蕭（Clayton Kershaw）受訪時表示看好去年防禦率王烏力亞斯（Julio Urias）。

道奇開幕戰預計台北時間4月1日主場迎戰響尾蛇，克蕭認為先發要交給最好的投手，「我認為應該是前一年投得最好的人，他（指烏力亞斯）做到了」、「他應得的，這是一件特別的事情。」

烏力亞斯過去兩個賽季都是道奇先發輪值中的要角，兩年下來先發63場，拿下37勝7敗，上個賽季防禦率僅有2.16，拿下國聯防禦率王。不過他在代表墨西哥參加經典賽時表現不太理想，先發2場主投9局，被敲出8支安打，其中包含3轟，掉了7分，後來四強賽前被道奇提前召回。

克蕭生涯曾在開幕戰先發9次，上一次是在2021年時，克蕭自2009年開始穩定出賽，除了在2020年受背傷影響只有出賽10場，其他賽季都至少出賽20場以上。此屆經典賽原本克蕭有意代表美國參賽，但最後因為保險未過關不得不退出。 道奇當家王牌克蕭（Clayton Kershaw）。 美聯社

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