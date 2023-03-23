影／張育成搭機返美 感謝球迷送機允諾拚出好成績

因經典賽表現優異被球迷稱「國防部長」的張育成今天（23日）搭機前往美國，準備加入紅襪隊春訓迎接新賽季。他事前在臉書公布返美行程，號召球迷到場送機，也因此吸引20多名球迷到場。張育成在機場受訪時表示，希望帶著球迷的祝福與力量赴美，拿出所有的一切努力。

張育成臉書粉絲專頁昨天發文表示，即將返美加入春訓，並號召球迷早上10時前往桃園國際機場第一航廈出境大廳送機，「讓育成帶著大家滿滿的祝福展開新的球季，有大家的祝福 育成不孤單」，今天果然有20多名球迷手持標語及棒球卡到場為他加油打氣。上午10時許，張育成及妻子搭車抵達桃園國際機場，張育成在工作人員陪同下，抱著兒子走進出境大廳，隨即前往航空公司地勤櫃臺辦理報到手續，同時處理轉機相關問題。

張育成接受媒體聯訪時表示，感謝到場送機的球迷及媒體，這是很溫馨的畫面，他會帶著球迷的祝福與力量去美國，會拿出自己所有的一切努力，同時他也說很開心在經典賽中獲選最佳一壘手，當時想的就是要在球場上展現所有力量。

經典賽中日本隊的球員吉田正尚也入圍最佳陣容，媒體詢問兩人同樣為紅襪隊效力，如有機會將進行哪些交流？張育成說，「紅襪隊賺到了」，希望2人可以為紅襪隊拿到另一個冠軍。未來希望可以一直留在紅襪隊，成績也可以比過去還要更好。

由於這一次回台停留的時間較長，張育成說很開心可以陪伴懷孕的老婆，但他要返美受訓，老婆則要留在台灣生產，有一點不捨、但跟過去相比已經有很多時間陪老婆了，覺得還蠻開心的，但可能沒有辦法回台陪伴老婆生產。

此次前往紅襪隊春訓有無預作準備？他說，紅襪隊也有關心目前練球的準備狀況，自己也有在練球，隨時在備戰狀態，回到美國後就跟著球隊訓練，有比賽就比賽，因為返美後不到一週球季開打，希望趕快進入狀況。

他也很開心台灣可以轉播紅襪的賽事，希望所有的球迷們，可以一起期待他在紅襪隊的表現，不論好壞都可以為他加油，也可以在網路上為他加油。

就讀中原大學的林同學表示，從張育成在坦帕灣光芒隊時就會觀賞他的每一場比賽，原本不打算返台參加經典賽的他一度被球迷罵，但他在經典賽的精彩表現又讓大家很喜歡他，所以今天特別來送機。

另名綽號「城牆」的球迷則是從新莊趕來支持，他說自己看大聯盟以往就會關看他在大聯盟的每一場球賽已經很久，只要有看到台灣選手都會給予支持，因為這是相當不容易的一件事，所以只要發現有台灣人登上大聯盟，他都會給予全力的支持。 「國防部長」張育成今天搭機前往美國，準備加入紅襪隊春訓迎接新賽季。他事前在臉書公布返美行程，號召球迷到場送機，也因此吸引20多名球迷到場合照。記者黃仲明／攝影 張育成抵達桃園國際機場後，隨即前往航空公司地勤櫃台辦理報到手續，同時處理轉機相關問題。記者黃仲明／攝影 張育成今天搭機前往美國，有球迷幸運與他合照。記者黃仲明／攝影 張育成在機場受訪時表示，希望帶著球迷的祝福與力量赴美，拿出所有的一切努力。記者黃仲明／攝影

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