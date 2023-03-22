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MLB／簽證搞定！張育成23日搭機返美 加入紅襪春訓

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成。 報系資料照
張育成。 報系資料照

「國防部長」張育成終於搞定簽證，他在個人臉書上公布，將在3月23日搭機返美，準備從中華隊國手身分切換為大聯盟球員，到紅襪隊春訓贏報到迎接新賽季。

張育成去年底遭到球隊解約，今年雖然重新獲得紅襪隊的大聯盟合約，不過工作簽證要重新辦理，返台參加經典賽後一直在等待簽證頒發，如今終於有好消息。

張育成臉書公布，張育成將在23日搭機返美，也開放球迷早上十點在第一航廈出境大廳送機，不過因為時間緊湊，不開放簽名、合照，也感謝來送機的球迷，張育成將帶著滿滿祝福展開新球季。

這次返台經典賽，張育成靠著正面態度以及場上表現，將自己的綽號從「二兵」晉升到「國防部長」，總計16打數敲7安，包含2轟、8分打點，打擊率4成38，表現相當亮眼。

張育成 大聯盟 紅襪

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