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MLB／10年來最神奇一轟！美媒回顧摩斯「空氣滿貫砲」

聯合新聞網／ 綜合報導
摩斯。 美聯社
摩斯。 美聯社

王建民前隊友摩斯（Michael Morse）十年前「空手」擊出滿貫轟，畫面十分詭異，讓全場觀眾看傻眼。美媒《Codify》近期再次分享這段畫面，又掀起熱議。

《Codify》指出，有人喜歡這個畫面，但大多數人覺得很愚蠢。比賽當下，摩斯在本壘空手做出揮棒動作，然後轉播單位大喊：「打擊出去，右外野深遠的球，再見！滿貫全壘打，國民隊領先4分。」

這場比賽發生在2012年9月30日，國民隊對戰紅雀隊。摩斯在滿壘時將球打到右外野電子看板反彈回場內，三壘跑者回來得分，摩斯則在壘間遭觸殺出局，判定為1分打點的一壘安打。

然而國民提出抗議，重播後裁判認定這是誤判，改判滿貫全壘打。按當時規定，所有跑者回來重跑一次，摩斯也回到本壘照順序跑完4個壘包，摩斯還自行增添揮棒動作，因此形成這個詭異的畫面，球季結束後這件事獲頒「大聯盟年度怪事獎」。

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