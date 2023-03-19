MLB／帶著經典賽好手感張育成21日抵美 紅襪教頭不擔心

大聯盟官網記者預測紅襪隊開季26人名單，簽下大聯盟合約的張育成被評估從內野工具人角色出發，由於參加經典賽，張育成預計21日才會抵達美國報到，總教練柯拉（Alex Cora）並不擔心，「我們知道他的能力在哪。」

根據麻州媒體「MassLive」報導指出，張育成因為在世界棒球經典賽代表中華隊出賽，將在美國時間周一抵達紅襪隊春訓營，距離競爭開季位置只剩不到一周。

「他會來的。」柯拉表示，球隊有掌握張育成的狀況，也會等他到了再做出名單的最終定案，「現在大概剩下野手幾個位置還沒決定，或許投手那邊也還要思考一下，目前進度是這樣，他也在這個討論之中，張育成能夠守游擊，守備上也很穩定。」

大聯盟官網記者布朗（Ian Browne）則在紅襪隊開季26人名單預測中，將張育成放在「替補野手／工具人」的欄位，並指出競爭者是達爾貝克（Bobby Dalbec），張育成的優勢在於能夠守備內野四個位置，不過打擊上是達爾貝克勝出，就看紅襪隊想要防守或攻擊，布朗自己則是選擇了張育成。

張育成近期打擊狀況不錯，在經典賽預賽A組獲選MVP，4場出賽16打數敲出7支安打，打擊率4成38，另外上壘率5成、長打率0.938，有2轟、2支二壘打，打下8分打點、跑回5分，另有2次保送、2次三振。

udn討論區