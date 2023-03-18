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MLB／經典賽打好爛 史構普從台灣飛回美國先被教頭拉正

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
荷蘭隊史構普回母隊老虎隊報到，經典賽打太爛先被教頭辛區「洗臉」。 歐新社
荷蘭隊史構普回母隊老虎隊報到，經典賽打太爛先被教頭辛區「洗臉」。 歐新社

史構普（Jonathan Schoop）隨荷蘭隊遠征台灣，以預賽止步結束經典賽之旅，已經回到老虎春訓基地報到，時差還沒調好的他，今天先被教頭辛區（A.J. Hinch）點名，一個打席、一個打席詢問他到底在打什麼。

荷蘭分在A組，雖以2連勝啟航，但接著連續輸給中華隊、義大利，形成5隊都是2勝2敗，比較失分率後排在第3，未能取得晉級門票。史構普攜10年大聯盟資歷助陣，合計13打數只有1安打、打擊率0.077，還吞下6次三振。

史構普回歸母隊後的第一天，練球前的團隊會議就被辛區點名，聊了什麼？「我們一個打席、一個打席聊他的表現。」辛區爆子弟兵的料，「他說他還有騙到一個保送，我問然後呢？」史構普則是一派輕鬆，笑說：「沒事的，大家都可以找我碴喔！」

史構普還在調整時差，受訪前先詢問「現在幾點？」他這趟旅程先是花了6小時從坦帕飛到洛杉磯，再搭了14.5小時的飛機到台灣，返程則是從台灣到南韓轉機，飛往亞特蘭大，經歷4小時的延遲，終於搭上前往坦帕的班機。

「回到這裡，全隊都很歡迎我，感受到我是團隊的一份子，他們都很想我。」史構普去年各項數據慘淡，打擊率僅2成02，本季尋求再起，他說：「我知道我能打，不可能比去年更糟了，我已經在大聯盟打滾10年，我知道去年很爛，但那都已經結束了。」

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