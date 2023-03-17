MLB／跨局4連K！ 大都會千賀滉大春訓第二戰三局失1分
日職前軟銀鷹投手千賀滉大本季轉戰MLB，加盟大都會隊，並在稍早與國民隊比賽中迎來春訓第二次登板，主投三局僅失分還送出5次三振，一度連K四名打者是最大亮點。
千賀滉大春訓第二戰先發登板，開局便陷入亂流，被湯瑪斯（Lane Thomas）擊出一支二壘安打，之後又被寇爾（Alex Call）打出高飛犧牲打，失掉一分。
二局下，千賀滉大取得兩出局後再遇危機，被羅伯斯（Victor Robles）及查維斯（Michael Chavis）連續敲安，但對道恩斯(Jeter Downs)投出三振安全下庄。三局下延續前一局手感，千賀大展K功，一連三振湯瑪斯、史密斯（Dominic Smith）和寇爾，演出跨局四連K後結束今日投球任務，總結主投3局只失1分。
不過大都會打線全場靜悄悄，僅擊出四支零星安打，最終遭國民以1：0完封，也讓千賀滉大「問天」吞下敗投。
千賀滉大是在6號迎來春訓首秀，繳出兩局失一分的成績，中間雖因傷錯過一場比賽，但以本日比賽內容來看，狀況並未受影響。
Kodai Senga strikes out the side in the 3rd inning pic.twitter.com/yhi7wMNzg8— SNY (@SNYtv) March 16, 2023
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