MLB／跨局4連K！ 大都會千賀滉大春訓第二戰三局失1分

日職前軟銀鷹投手千賀滉大本季轉戰MLB,加盟大都會隊,並在稍早與國民隊比賽中迎來春訓第二次登板,主投三局僅失分還送出5次三振,一度連K四名打者是最大亮點。

千賀滉大春訓第二戰先發登板,開局便陷入亂流,被湯瑪斯(Lane Thomas)擊出一支二壘安打,之後又被寇爾(Alex Call)打出高飛犧牲打,失掉一分。

二局下,千賀滉大取得兩出局後再遇危機,被羅伯斯(Victor Robles)及查維斯(Michael Chavis)連續敲安,但對道恩斯(Jeter Downs)投出三振安全下庄。三局下延續前一局手感,千賀大展K功,一連三振湯瑪斯、史密斯(Dominic Smith)和寇爾,演出跨局四連K後結束今日投球任務,總結主投3局只失1分。

不過大都會打線全場靜悄悄,僅擊出四支零星安打,最終遭國民以1:0完封,也讓千賀滉大「問天」吞下敗投。

千賀滉大是在6號迎來春訓首秀,繳出兩局失一分的成績,中間雖因傷錯過一場比賽,但以本日比賽內容來看,狀況並未受影響。

Kodai Senga strikes out the side in the 3rd inning pic.twitter.com/yhi7wMNzg8