MLB／大都會老闆只能祝狄亞茲早日康復 終結者代班人選有這些

美國職棒大聯盟身價最高終結者狄亞茲昨晚在經典賽賽後慶功時不慎傷到右膝，所屬紐約大都會隊今天公布，他的髕骨肌腱撕裂，需要手術治療。狄亞士可能因傷錯過整個新賽季。

狄亞茲（Edwin Diaz）代表波多黎各參加世界棒球經典賽（WBC），15日在邁阿密的預賽D組壓軸戰成功關門，助球隊以5比2擊敗強敵多明尼加，拿下D組晉級複賽最後一張門票。狄亞士以三振結束比賽後，隊友紛紛從休息區衝上場，與他在投手丘旁相擁、上下跳躍慶祝。

沒過多久，狄亞茲倒地扶著右腿，防護員隨即上場檢查，歡慶氣氛變調，兩隊球員面色凝重。狄亞士最後靠攙扶並坐輪椅離場，同隊的胞弟亞歷克西（Alexis Diaz）淚流滿面。

經詳細檢查，大都會球團表示，狄亞士右膝髕骨肌腱全層撕裂（full-thickness tear），預定今天接受手術治療。球團未公布復原預估時間表。

大聯盟官網報導，這類手術復原期約8個月，意味去年11月和大都會簽下5年1.02億美元（約新台幣31億元）合約的狄亞茲可能整季報銷。大都會總經理艾普勒（Billy Eppler）說，有些選手接受這類手術後6個月就能復出，但他們是「特例」。

28歲的狄亞茲速球剛猛、滑球犀利，是大都會爭冠倚重的牛棚大將。他上季32次救援成功，防禦率1.31，每9局三振數17.1次，都是大聯盟佼佼者。

大都會休賽季積極補強，網羅準名人堂強投韋蘭德（Justin Verlander）等好手，年度團隊薪資衝破3億美元大關，為大聯盟首見。狄亞茲在經典賽慶功時樂極生悲，為這支爭取1986年以來首個世界冠軍的球團帶來一大打擊。

Edwin Diaz is a great human being and a fierce competitor. All of us at the Mets are shaken but determined to sustain our quest for a great season. We wish Edwin a speedy recovery. — Steven Cohen (@StevenACohen2) 2023年3月16日

大都會老闆柯恩（Steve Cohen）在狄亞茲傷勢明朗後發推文祝他早日康復，並說狄亞茲為人和善、好勝心極強，球團上下深感震驚，但決心繼續追求一個偉大賽季。

歐塔維諾有望頂替大都會終結者缺。 路透社

休季期間新簽的羅伯森收尾經驗也不少。 路透社

大聯盟新賽季預定30日點燃戰火，大都會代班終結者的選擇包括休賽季留住的歐塔維諾（Adam Ottavino），曾在紐約洋基、芝加哥白襪等隊當過終結者的羅伯森（David Robertson）。自由球員市場上也有關門經驗豐富的左投布里頓（Zack Britton）。

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