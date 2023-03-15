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經典賽／扛八強戰先發 大谷翔平：不是只有我一人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平「二刀流」之姿迎戰義大利隊。 美聯社
大谷翔平「二刀流」之姿迎戰義大利隊。 美聯社

日本隊明天推出大谷翔平先發，以「二刀流」之姿迎戰義大利隊，要在世界棒球經典賽繼續挺進，八強戰關係重大，大谷翔平表示：「不是只有我一個投手。」

世界棒球經典賽日本隊預賽取得四連勝位居B組第一，明天要對上從A組大混戰中升上來的A組第二義大利隊，監督栗山英樹今天宣布，這場八強的淘汰賽將交給大谷翔平先發，會朝投打二刀流去準備。

面對可能先發投球兼打擊，大谷翔平表示，準備上沒有問題，「昨天有進牛棚練投，今天則是傳接球，調整上就跟平常一樣。」

大谷翔平9日對中國大陸隊登板投了4局無失分，僅用49球，進入八強戰投手用球數限制從65球提升到80球，大谷表示，自己不會去在意用球數，「不是只有我一個投手，還有很多好投手，能投多久就投多久，不用去考慮球數。」

對手義大利隊內野手佛列契（David Fletcher）是大谷在美職天使隊的隊友，大谷笑說，佛列契來日本後有聯絡，「他說他去吃了一風堂，我沒有特別推薦他哪間店，他本來說要吃壽司，結果跑去吃拉麵，感覺看起來是滿放鬆的。」

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