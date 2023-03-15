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MLB／春訓3戰防禦率0 黃暐傑仍遭下放小聯盟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
旅美台將黃暐傑被下放小聯盟。 法新社
旅美台將黃暐傑被下放小聯盟。 法新社

旅美台將黃暐傑今年球季轉戰海盜隊，也受邀參加大聯盟春訓，熱身賽3場登板皆無失分，不過海盜隊今天公布的下放名單中出現他的名字，與另2名隊友被送到小聯盟春訓營。

黃暐傑曾在2019年效力遊騎兵隊時升上大聯盟，不過隔年季中遭到釋出，2021年在多明尼加冬季聯盟投出好成績，獲得巨人隊小聯盟合約，去年球季在新人聯盟與3A合計出賽27場（16場先發），拿下3勝2敗、防禦率3.99。

去年12月黃暐傑在小聯盟規則五選秀中被海盜挑走，仍參與大聯盟春訓，出賽3場後援，累計3局無失分，被敲3安，另有4次三振、1次保送，防禦率為0，不過今天仍遭到下放。

海盜 大聯盟 小聯盟 黃暐傑

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